ITALIA FINLANDIA BONUCCI KEAN / Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, ha parlato ai microfoni della 'Rai' al termine della vittoriosa sfida contro l'Italia.

Il difensore azzurro ha dichiarato: "E' stata una serata emozionante, l'importante era partire con il piede giusto e ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo concesso troppo per voler andare a chiudere la partita, poi dopo il raddoppio siamo stati lì e siamo andati in contropiede. Kean? E' un predestinato, i gol all'esordio non arrivano per caso. Ha una base importante su cui lavorare ora deve restare umile per imparare dai grandi"