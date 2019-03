CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE / Accostato alla Juventus e dato in uscita dal Real Madrid, Raphael Varane ha rotto il silenzio e commentato le voci sul suo futuro: "Dire che non sono contento del Real Madrid è falso.

Sono nel club più grande al mondo, devo sempre mettermi alla prova perché i requisiti richiesti qui sono di alto livello. Abbiamo avuto un momento difficile durante la stagione: ho dato il massimo per questa maglia e posso esserne orgoglioso. Non posso controllare tutto ciò che viene scritto. Molte cose non sono giuste. Il problema quando sei una persona tranquilla è che senti molte cose ma parli poco di te". Per Varane si parla di un probabile addio al Real Madrid a fine stagione: oltre alla Juve, anche ilè sul calciatroe che ha una clausola rescissoria monstre da 500 milioni di euro.