PAGELLE E TABELLINO ITALIA-FINLANDIA/ Basta premere per poco il piede sull'acceleratore all'Italia di Mancini per schiantare facilmente una fin troppo modesta Finlandia, approdata in Friuli soltanto con lo scopo di difendersi. Azzurri subito in vantaggio conl'ottimo Barella, protagonista del match insieme a Kean e Bernardeschi, ma poi incapaci di pungere concretamente la retroguardia ospite sino all'intervallo. A metà ripresa, la squadra di Mancini aumenta i ritmi trovando il raddoppio con Kean, quest'ultimo all'esordio con la Nazionale maggiore. Da sottolineare l'ingresso in campo di Quagliarella, che in cinque minuti riesce a colpire un incrocio dei pali, e il debutto di Zaniolo.

ITALIA

Donnarumma 6 - Mai impegnato, spettatore non pagante.

Piccini 6 - Nel primo tempo è più aggressivo, nella ripresa mantiene di più la posizione. Mai in difficoltà però.

Bonucci 5,5 - Male su Pukki a metà ripresa, che è libero di calciare su assist di Lod. E' l'unica disattenzione della gara, ma sarebbe potuta costare cara.

Chiellini 6 - Partita ordinata, certamente lontana dall'esaltare le sue qualità da combattente. Mai in difficoltà.

Biraghi 5,5 - Avrebbe potuto cercare di più il fondo, anche perchè gli avversari non sono irresistibili dietro.

Barella 7 - Un primo tempo perfetto, in recupera molti palloni e segna la rete che sblocca il risultato già al 7' con una conclusione da fuori deviata. E' onnipresente sul terreno di gioco. Un possibile pilastro per il futuro azzurro.

Jorginho 5 - Tre errori, di cui due gravi in fase di disimpegno che favoriscono le ripartenze finlandesi. Non è sicuramente una grande stagione per lui, e adesso ci si interroga anche sul perchè del suo impiego in Nazionale. E' davvero imprescindibile il suo apporto?

Verratti 6,5 - Buona la sua gara. Non perde mai un pallone, provando a verticalizzare sempre per dare vivacità alla manovra azzurra. L'uomo su cui puntare ancora a centrocampo, insieme a Barella. Dall'85' Zaniolo s.v.

Kean 7 - Molto pimpante per tutta la gara, ma nella ripresa Mancini gli suggerisce di cercare maggiormente il centro dell'area e i risultati si vedono subito: progressione su assist di Immobile e gol del raddoppio. Era sicuramente il più atteso dell'undici italiano, ha risposto positivamente.

Immobile 6,5 - Una prestazione deludente a tratti, poi il lampo che manda in porta Kean per il gol del raddoppio. Dal 79' Quagliarella 6,5 - Gli bastano cinque minuti per andare vicino al gol per ben due volte. Colpisce anche l'incrocio dei pali, dopo aver costretto Hradecky al mezzo miracolo per sventare il suo colpo di testa. In formissima.

Bernanrdeschi 6,5 - Alla continua ricerca del filtrante per tagliare fuori le strette maglie avversarie. Non sempre i compagni riescono a concretizzare i suoi suggerimenti però, anche per sfortuna come in occasione del colpo di testa di Quagliarella. Avrebbe potuto osare di più con la conclusione da fuori.

C.T. Mancini 6,5 - La finlandia è avversaria di caratura modesta, ma la sua Nazionale gioca un buon calcio soprattutto nella ripresa, anche se alcuni meccanismi tattici sembrano ancora tutti da oliare.

Jorginho è l'unico vero punto interrogativo dell'undici scelto per affrontare il primo incontro delle qualificazioni europee.

FINLANDIA

Hradecky 6,5 - Non può nulla sui gol azzurri, miracola smanacciando in corner il colpo di testa di Quagliarella nei minuti finali.

Granlund 5,5 - Ancorato sulla sua fascia di competenza, riesce in qualche modo a limitare Biraghi. Ma chiedergli di più è quasi impossibile.

Toivio 5,5 - Soffre anche lui, ma fa meno fatica rispetto al resto dei centrali finlandesi.

Vaisanen 5 - Un po' goffo in alcuni interventi, che non sempre si dimostrano efficaci. Sfortunato nel deviare la conclusione di Verratti che vale il vantaggio italiano.

Arajuuri 5 - Sbaglia sul raddoppio firmato da Kean, perdendosi l'attaccante azzurro. Una partita trascorsa in trincea, in cui l'errore taglia le gambe ai suoi compagni.

Pirinen 5 - Sempre bloccato sulla sua posizione. Non accompagna mai l'azione di rimessa proponendosi.

Lod 6,5 - Nettamente il migliore dai suoi. Si propone nelle pochissime volte in cui la Finlandia riesce ad affacciarsi sulla trequarti azzurra, sfornando per Pukki un pallone delizioso da calciare in rete, ma fortunatamente sprecato per la squadra di Mancini.

Sparv 5 - Poca cosa a centrocampo, dove gli azzurri lo sovrastano. Rischia il secondo giallo nel finale.

Hamailanen 5 - Si vede poco, morde meno. Può solo inseguire. Dal 70' Lappalainen 5 - Mai nel vivo del gioco.

Kamara 5,5 - Prova comunque ad impostare il contropiede, anche se i risultati restano deludenti. Ma ci mette personalità.

Pukki 5 - Sbaglia clamorosamente su assist di Lod a metà ripresa, calciando di poco a lato il pallone del possibile clamoroso 1-1. A quel punto chissà come sarebbe finita. Dall'83' Karjalainen s.v.

C.T. Kanerva 5 - Un 5-4-1 rinunciatario che regge soltanto 7' il suo, incapace di evolversi per recuperare il risultato. Poca cosa la Finlandia, anche se per lunghi tratti della gara risulta organizzata in difesa.

Arbitro: Grinfeld 5 - Manca un rigore all'Italia per atterramento di Bernardeschi nel primo tempo, toccato nettamente dall'avversario. L'italiano cade e protesta, ma lui fa continuare. Ricordiamo che non sono presenti Var e gol line technology nella gare di qualificazione. Avrebbe meritato il secondo giallo Sparv, nel finale.

TABELLINO

Italia-Finlandia 2-0

Italia (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti (dall'85' Zaniolo); Kean, Immobile (dal 79' Quagliarella), Bernardeschi. A disp.: Mancini, Spinazzola, Romagnoli, Grifo, Sensi, El Shaarawy, Pavoletti, Politano, Sirigu, Cragno. C.T. Mancini.

Finlandia (5-4-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Sparv, Hamalainen (dal 70' Lappalainen), Kamara; Pukki (dall'83' Karjalainen). A disp.: Sumusalo, Vaisanen, Jensen, Lam, Taylor, Kauko, Schuller, Soiri, Joronen, Jaakkola. C.T. Kanerva.

Marcatori: 7' Barella (I), 74' Kean (I)

Arbitro: Orel Grinfeld (ISR)

Ammoniti: 63' Sparv (F), 63' Verratti (I), 82' Piccini (I)

Espulsi:

