CALCIOMERCATO BARELLA CAGLIARI / Nicolò Barella protagonista in Italia-Finlandia con il gol che ha sbloccato il risultato. Nel post gara alla 'Rai' il centrocampista del Cagliari ha parlato della gara e anche del mercato: "Sono contento. Meglio di Riva? Lui resta un mito, sarà difficile superarlo.

Il mister mi chiede di stare un po' più avanti e lasciare giocare Jorginho e Verratti che sono due giocatori fantastici. Torno ad aiutarli ma mi trovo benissimo negli inserimenti. Ma chiunque giochi in questa nazionale ha l'atteggiamento giusto: sono sicuro che andremo avanti".

Sul futuro, il calciatore non si sbottona: "Sono sul mercato? Non lo so, sono cose che decide il club, il presidente... a me non interessa: penso al Cagliari e alla Nazionale"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui