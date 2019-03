ITALIA FINLANDIA QUAGLIARELLA / E' tornato in azzurro e per poco non lo ha fatto con gol: Fabio Quagliarella si è concesso ai microfoni della 'Rai' dopo Italia-Finlandia. "E' stato bellissimo, serata emozionante. Devo ringraziare il pubblico che mi ha acclamato, per me è stato stupendo.

Peccato: se fosse entrata la palla sarebbe stato ancora meglio. Gol? Speriamo di continuare così: devo stare solo sereno, poi la palla per fare gol arriva. Obiettivo Europei? No, navigo a vista: devo continuare a far bene con la Samp, perché è grazie a loro che sono qui. Commosso? Come ho detto prima, per me è stata una serata stupenda. Non trovo le parole, ma ringrazio i tifosi".