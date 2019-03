p>CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / Il futuro di Patrickpotrebbe essere ancora in Serie A: l'attaccante del, uscito fuori dal radar rossonero dopo l'arrivo nella finestra invernale dipotrebbe lasciare Milano nella prossima sessione estiva di mercato per trovare maggiore spazio e continuità. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'interesse del Torino di Cairo rimane anche molto forte ma c'è da registrare l'inserimento della Fiorentina che in estate potrebbe avere una grande disponibilità economica in caso di un'eventuale cessione di Chiesa. Dall'altra parte, la dirigenza granata è chiamata a prendere una decisione definitiva: se si dovrà puntare a Cutrone, uno tra Belotti e Zaza dovrà essere sacrificato. Per il capitano verranno considerate solo offerte da capogiro, plausibile che a fare spazio sia l'ex Valencia. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

