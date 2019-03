GEORGIA SVIZZERA SCHAR / Attimi di paura durante il primo tempo di Georgia-Svizzera per Fabian Schar: ildifensore del Newcastle è caduto a terra privo di sensi dopo uno scontro con Tabidze al 25' minuto di gioco.

Grande apprensione sul terreno di gioco con i compagni di squadra che hanno soccorso subito il calciatore e poi l'intervento dello staff medico. Fortunatamente Schar ha ripreso subito i sensi ed ha superato il trauma senza complicazioni tanto che, dopo alcuni minuti di stop, è tornato regolarmente in campo. Per la cronaca il match è terminato 2-0 per la Svizzera con le reti di Zuber e Zakaria.