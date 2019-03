p>CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS SOUMARE / Frederic, nuovo direttore sportivo delladopo l'addio di Monchi, è pronto già a sfidare Fabioe lasecondo quanto riportato dal sito footmercato.net, la dirigenza giallorossa monitora con particolare attenzione, centrocampista classe '99 in forza al Lille, già nel mirino della dirigenza bianconera.

Sul centrocampista francese, che ha collezionato 11 presenze in Ligue 1, c'è da registrare anche l'interesse di altri club europei come Tottenham, Borussia Dortmund e Valencia, da tempo sulle tracce del giocatore. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui