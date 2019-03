NAPOLI GHOULAM / Un anno di stop, un ritorno in campo positivo poi le difficoltà fisiche che hanno un po' frenato le prestazioni di Faouzi Ghoulam: proprio per questo il terzino del Napoli ha approfittato della pausa per le nazionali per lavorare sulla sua forma fisica. In questi giorni il calciatore è ad Anversa dopo sta facendo un lavoro personalizzato per riacquistare brillantezza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'obiettivo è tornare al meglio della forma fisica per poter dare il proprio contributo nel finale di stagione: Ghoulam tornerà a Napoli ad inizio della prossima settimana, quando la squadra diriprenderà la preparazione dopo qualche giorno di riposo. Alla ripresa del campionato gli azzurri sono attesi dalla trasferta contro lache darà inizio ad un tour de force che comprenderà anche la doppia sfida dicon l'