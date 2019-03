p>CALCIOMERCATO ARSENAL LICHSTENIER / Arrivato a Londra dopo i trionfi con la maglia della, Stephannon si è ancora imposto nell'di Unaiche in campionato ha deciso di affidarsi al terzino svizzero solo 12 volte. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Intervistato dal quotidiano 'Neue Zurcher Zeitung', l'ex Juventus ha voluto recapitare un messaggio alla dirigenza e all'allenatore dei 'Gunners': ''Stiamo discutendo del rinnovo ma alla base è necessario che entrambe le parti siano d'accordo e felici. Io a Londra lo sono ma ho bisogno di giocare di più in vista degli Europei. Se l'allenatore dovesse dirmi che non conta più su di me, allora dovrei iniziare a preoccuparmi".

