p>CALCIOMERCATO GELONS MARTINS MILAN / Dopo non essere riuscito ad imporsi con la maglia dell'nella prima parte di stagione, Gelson, ala destra d'attacco classe 1995, ha deciso di ripartire dalla Francia e dalarrivato in prestito durante la finestra invernale di mercato, in Ligue 1 ha collezionato 7 presenze andando in rete per ben 3 volte. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Numeri da paura per il portoghese, cercato anche dalla dirigenza del Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese 'A Bola', la dirigenza del Monaco, convinta delle prestazioni di Martins, ha deciso di versare nelle casse dei 'Colchoneros' i 30 milioni di euro fissati per il riscatto del cartellino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui