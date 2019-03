p>BRASILE PANAMA / Ilriesce nell'impresa di fermare ilnell'amichevole che si è giocata quest'oggi allo stadio Dragão di Porto: la Nazionale diè passata in vantaggio nel primo tempo, ma si è fatta raggiungere quattro minuti dopo dal gol di Machado che ha fissato il risultato sull'1-1 finale. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Prima gioia con il Brasile per il rossonero Lucas Paquetà, sceso in campo con la maglia numero 10, che ha sbloccato la gara al minuto 32' dopo un ottimo spunto individuale. Il centrocampista di Gattuso ha poi abbandonato il campo al minuto 60': maglia da titolare anche per Miranda che è restato in campo per 90 minuti. Soltanto panchina infine per Allan e Alex Sandro, gli altri due giocatori della Serie A impegnati in quest'amichevole.

