CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / "Il Real Madrid è un sogno per chiunque ami il calcio": Paul Pogba - retromarcia a parte - non ha nascosto l'ammirazione per la squadra spagnola.

Un'ammissione che potrebbe nascondere un piano per il futuro del centrocampista francese che potrebbe essere lontano dal Manchester United nonostante l'ottimo rendimento avuto dal calciatore con l'arrivo diin panchina. Seguito a lungo dalla Juventus, per Paul Pogba il futuro potrebbe essere proprio al 'Bernabeu': come racconta 'marca.com', infatti, sia l'exche il suo agente Minosi starebbero muovendo per arrivare ad un trasferimento al Real Madrid. Il problema è rappresentato dalche non ha intenzione di rinunciare al calciatore e per farlo chiede una cifra molto alta.