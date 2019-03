p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MOURINHO / Il futuro di Joséè ancora tutto da scrivere: dopo l'addio dalla panchina dele la scelta deldi ripartire da Zinedine, i tifosi nerazzurri sognano il grande ritorno ma ultimamente Mourinho è stato accostato anche alla Juventus . Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

AI microfoni di 'BeIn Sports', lo Special One ha dichiarato di voler tornare ad allenare in estate e che è in attesa del progetto giusto: ''Ho già rifiutato tre o quattro offerte. Mi piacerebbe tornare ad allenare in estate a giugno per un nuovo club prima del pre-campionato. So esattamente cosa voglio e cosa non voglio. Sto lavorando, preparandomi per il prossimo mio incarico''. Bocciata la possibilità di allenare una Nazionale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui