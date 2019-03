CALCIOMERCATO INTER JOVIC BARCELLONA/ Il Barcellona fa sul serio per Luka Jovic.

Il centravanti dell'Eintracht Francoforte, giustiziere dell'Inter nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e obiettivo di mercato nerazzurro, sarà uno dei protagonisti della sfida fra Portogallo e Serbia, in programma lunedì 25 marzo. Ad assistere al match, stando a quanto riportato da 'Goal.com', ci saranno anche degli emissari del club blaugrana pronti a bruciare le concorrenti in una possibile asta per la prima punta. Per le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter---> clicca qui!