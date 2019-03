LIVERPOOL MILAN LEGENDS/ Quella di oggi pomeriggio ad Anfield è stata una sfida dal sapore particolare. In campo infatti, fra Liverpool Legends e Milan Glorie, lo spettacolo non è mancato così come la nostalgia per un calcio tanto vicino quanto lontano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A spuntarla nella bella dopo le finale di Istanbul ed Atene sono stati i Reds per 3-2 guidati dal solito Steven, suo il gol allo scadere che vale la vittoria. Per i rossoneri invece, in rete su punizione Andreaed uninedito, autore di un pallonetto da cineteca. Per le ultime notizie sul calcio europeo---> clicca qui!