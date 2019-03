ITALIA FINLANDIA MANCINI KEAN / Inizia stasera il cammino della Nazionale di Roberto Mancini verso Euro 2020. Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport' nel giorno dell'esordio dell'Italia nel primo match delle qualificazioni contro la Finlandia, il commissario tecnico azzurro avverte i suoi: "Il calcio di oggi è molto più equilibrato rispetto a tanti anni fa. Lo dimostrano i mezzi flop di Argentina e Portogallo contro Venezuela e Ucraina. Dobbiamo stare attenti". Il ct è pronto a puntare su Kean dal primo minuto: "Ha grandi doti, penso sia un predestinato. Migliora sempre e penso che possa diventare un calciatore importante. Ha ottime chance, ha 19 anni e possiamo aspettarci delle ottime cose da lui.

Anche errori, certo, ma credo che abbia intrapreso la strada giusta". CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti sulla Nazionale e non solo!

Sul progetto azzurro: "Abbiamo puntato su giocatori giovani in modo tale da poter avere un futuro per la Nazionale. In tal senso gli esperti devono indirizzarli, l'esperienza conta. Chiellini, Bonucci, Jorginho e Verratti sono giocatori che posso aiutare molto questi ragazzi sotto questo aspetto". Un commento, infine, su Bernardeschi, nuovo numero 10: "Federico ha grandi qualità. Può fare molti più gol, quello che ancora gli manca. Ma ha le qualità tecniche per poterlo fare. Inoltre può giocare in più ruoli e questo per gli allenatori è fondamentale. Possiamo usarlo in diverse posizioni".

