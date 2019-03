MILAN KAKA PAQUETA BRASILE / "È pronto per la Nazionale, scriverà la storia. Anche se quando sei in campo il numero conta poco, ma parliamo di un giocatore tecnico e bravo". Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Kakà ha commentato così la decisione di Tite di assegnare la prestigiosa maglia numero 10 del Brasile a Paqueta.

Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI ! L'ex fantasista incorona il giovane talento del: "È un ragazzo cresciuto in Brasile, ha giocato nele giocare in Italia proprio adesso riporta questa unione tra i rossoneri e la mia patria. Il numero 10? Giocare con quella maglia è sempre bello, farà e scriverà una grande storia. Penso sia pronto ormai. Deve solo maturare, ma ha un allenatore bravo che conosce i sudamericani.mi ha aiutato tanto e sta facendo lo stesso con Lucas".