Calciomercato, Juventus e Inter: l'annuncio di Mourinho

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MOURINHO / Josè Mourinho apre a un ritorno in Serie A. L'esperto allenatore, attualmente senza squadra dopo l'addio al Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi obiettivi futuri: "Se potessi vincere una terza Champions League sarebbe fantastico - le sue parole ad 'AFP' - Mi piacerebbe giocare ai migliori livelli, ovvero in Champions League.

Ritornare in Portogallo, Inghilterra, Italia o Spagna? Posso tornare in un paese in cui sono stato prima e, ad essere sincero, mi è piaciuto lavorare in ogni paese in cui l'ho fatto. Potrei provare qualcosa di molto importante, cioè lavorare in un quinto paese e cercare di vincere tutto".

Se da tempo si parla di un possibile ritorno all'Inter, ultimamente Mourinho è stato accostato anche alla Juventus: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Tuttavia, come spiegato da Calciomercato.it, la dirigenza bianconera ha preferito scartare il suo nome.

