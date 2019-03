Inter, Icardi di nuovo in squadra? Ecco la data

INTER ICARDI / Mauro Icardi è tornato ad allenarsi, per ora ancora in maniera differenziata e separata dal gruppo. L'allenamento a ranghi completi in casa Inter è previsto per martedì.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sarà quella la giornata decisiva, come riporta il 'Corriere dello Sport', per capire se l'argentino potrà tornare in squadra a tutti gli effetti e giocarsi le proprie chances per essere a disposizione diin occasione della gara contro ladel 31 marzo. La decisione sarà presa dal tecnico, compatibilmente con le esigenze del resto dei compagni del giocatore, che verosimilmente dovrà confrontarsi con loro.