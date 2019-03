CALCIOMERCATO INTER LAUTARO ATLETICO / Dopo l'Inter, Lautaro Martinez si prende anche l'Argentina. Ieri l'attaccante nerazzurro è andato a segno nell'amichevole contro il Venezuela che l'Albiceleste di Scaloni - e soprattutto di nuovo targata Leo Messi - ha perso meritatamente per 3-1. La prova del 'Toro', gol a parte, è stata molto importante in quel 'Wanda Metropolitano' che poteva essere il suo stadio. Nel dicembre di un anno fa, infatti, prima che Ausilio chiudesse l'operazione, il classe '97 fu a un passo dall'Atletico Madrid.

Il 'Cholo'lo riteneva il profilo ideale per ridare smalto e 'garra' a un attacco spesso privo causa problemi fisici die quindi sorretto dal solo CLICCA QUI per le altre news di mercato. Gli acquisti die poi - in prestito più diritto di riscatto a 50 milioni - di Alvaronon hanno migliorato la situazione, ecco perché si può ipotizzare un ritorno degli spagnoli proprio su Lautaro nel prossimoestivo. Nel caso non sarebbe affatto facile convincerea privarsene, specie se andasse via Mauro, dato che adesso il 21enne di Bahia Bianca è un punto fermo della squadra. Ma l'Atletico di oggi ha la forza economica necessaria per far vacillare (quasi) tutti i club europei...