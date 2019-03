INTER DE BOER / La storia tra l'Inter e Frank De Boer è stata breve e travagliata. A distanza di tempo, il tecnico olandese - oggi allena l'Atlanta United, in MLS - non smette di togliersi sassolini dalle scarpe e in un'intervista a 'Voetbalzone' è durissimo su quanto accaduto in nerazzurro.

"Volevo cambiare la struttura e la cultura del club, mi ero completamente immerso in questo - ha spiegato - Volevo davvero lavorare con i giocatori, ma mi sono trovato di fronte un gruppo marcio. Non mi è stato permesso di buttare fuori alcuni giocatori, avrei dovuto spingere di più sull'acceleratore ma forse ho voluto essere troppo amico di tutti".