CALCIOMERCATO ROMA / Cambia il direttore sportivo, ma non sembra cambiare la volontà di rivoluzionare. Questa volta con l'obiettivo di preservare i giovani di talento in rosa, di abbassare il monte ingaggi e di liberarsi di giocatori che non hanno reso quanto ci si aspettasse. La Roma si prepara dunque all'ennesima rivoluazione estiva in attesa di capire chi sarà il direttore sportivo e chi il nuovo tecnico. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI!

Intanto però ben nove giocatori sarebbero pronti a finire sul mercato e a cambiare aria.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Molti dei giocatori acquistati dahanno perso valore: da, fino a. Se però per qualcuno (il ceco e i due olandesi in primis) è possibile sperare in una rivalutazione complice una carta d'identità favorevole, per altri il discorso cambia. E a questi, sottolinea 'Tuttosport', si aggiungono poi, che la società potrebbe lasciar partire in estate, oltre ache piace a tanti club e ha una clausola rescissoria piuttosto bassa. Ovviamente non potrà essere ceduta l'intera rosa, ma bisogna però decidere di chi privarsi o meno.