CALCIOMERCATO JUVENTUS REINIER AJAX MILAN / Lucas Paqueta potrebbe non essere l'unico colpo del Milan targato 'made in Brasil'. Leonardo infatti sta sondando il terreno per altre piste. La più calda porta ad Everton del Gremio, ma tanti altri sono i giovani talenti verdeoro nel mirino della dirigenza meneghina. Tra questi c'è anche Reinier Jesus, classe 2002 di proprietà del Flamengo, definito come uno dei più talentuosi prospetti brasiliani. Tanto è vero che su di lui la concorrenza è notevole.

lo osservano da tempo, ma attenzione ad altre piste, in particolare

Come riporta 'Tuttosport' il Flamengo ancora non ha ricevuto offerte ufficiali, ma i bianconeri e gli olandesi appaiono in vantaggio nella corsa al talentuoso centrocampista. L'Ajax, ceduto De Jong al Barcellona, deve trovare un sostituto e ha la possibilità economica per un grande colpo. I 'lancieri' sembrano dunque essere in pole position insieme alla Juventus, che ha visionato Reinier per oltre trenta gare. Il Real sembra dunque non essere in vantaggio, ma attenzione a possibili scenari futuri.

