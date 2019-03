CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO / Il rendimento non all'altezza dell'investimento da circa 135 milioni più bonus e un rapporto mai decollato con Valverde spingono Philippe Coutinho lontano dal Barcellona. Gli agenti Joorabchian e Bertolucci si stanno già muovendo per cercargli una nuova sistemazione.

Il ritorno in, dove il trequartista brasiliano ha lasciato un grande ricordo, è lo scenario più verosimile anche se finora - come riportato da 'As' - nessuna big inglese sembra intenzionata a muoversi in maniera concreta per lui. Compreso il, a cui è stato proposto. Non proprio da fantamercato un suo ritorno invece in Italia, dove ha indossato la maglia dell'prima del trasferimento-svolta al Liverpool. In Serie A l'unica che potrebbe permettersi una spesa importante per Coutinho, che compierà 27 anni e giugno e che i blaugrana potrebbero valutare sugli 80 milioni di euro, è ladel resto già propensa a cambiamenti significativi nell'estate che verrà per quanto riguarda il reparto offensivo.