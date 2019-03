CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA NDOMBELE / Per la Juventus il sogno di riportare a Torino Paul Pogba non è affatto svanito. Se per i bianconeri il colpo prioritario resta in difesa, si valutano però anche affari a centrocampo, non solo con Ramsey che arriverà a parametro zero. Difficile che però arrivi un grande centrocampista senza che venga sacrificato qualcuno, con Pjanic che resta il più corteggiato.

Difficile però che possa avverarsi il sogno Pogba: il centrocampista sembra essere rinato a Manchester sotto la guida di: ora è un perno fondamentale della squadra e ora anche lui non sembra più così convinto di lasciare l'Inghilterra. Ecco allora che la Juve valuta soluzioni alternative. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

E oltre a N'Golo Kante del Chelsea, un altro nome porta alla nazionale transalpina. Si tratta di Tanguy Ndombele del Lione. Su di lui ci sono le big inglesi, anche se il presidente Aulas ha fissato il prezzo: 70 milioni di euro, come riporta 'Tuttosport'. Paratici però non sembra intenzionato a mollare anche se, appunto, valuta tante possibili alternative. Tra queste anche la pista Milinkovic-Savic, per cui sono alla finestra anche Milan e Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui