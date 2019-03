Calciomercato Inter, affare Kroos: c'è il prezzo

CALCIOMERCATO INTER KROOS / Attenzione alla super rivoluzione che sta programmando il RealMadrid. Tanti campioni in entrata e, di conseguenza, una lunga lista di big che potrebbero fare le valigie infiammando il mercato europeo.

Tra i più caldi e da tenere sotto osservazione c'è il tedesco Toni, classe '90 e accostato di recente anche all'che vuole rinforzarsi con un grande campione in mezzo al campo. Secondo quanto riferisce il britannico 'The Sun' l'ex Bayern può partire e ci sarebbe già il prezzo: per 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro), il Real direbbe 'sì' alla partenza. Cifra importante, ma non proibitiva. Anche se per l'Inter la strada è in salita vista la fortissima concorrenza di(che lo ha già sfiorato più volte) esu tutti.