ITALIA FINLANDIA MANCINI KEAN / Dopo essere stato il primo millennial a debuttare con la maglia dell'Italia, Moise Kean stasera dovrebbe disputare la sua prima presenza da titolare in azzurro. L'attaccante della Juventus sembra aver convinto Mancini, che dovrebbe schierarlo nel tridente offensivo con cui l'Italia affronterà la Finlandia a Udine per la prima gara delle qualificazioni ad Euro 2020. Al suo fianco Bernardeschi e Immobile. Panchina dunque per Fabio Quagliarella, pronto ad entrare a gara in corso. E durante il match potrebbe esserci spazio anche per Nicolò Zaniolo, visto che il ct ha deciso di confermare il centrocampo che si era visto a fine 2018 con Jorginho, Barella e Verratti.

In difesa l'unico dubbio riguarda il terzino destro:appare favorito su

La Finlandia invece dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 classico, con Pukki a guidare l'attacco insieme ad Hamalainen. In mezzo al campo la coppia composta da Sparv e da Kamara, di origini della Sierra Leone e in forza ai Rangers di Steven Gerrard. La difesa invece si affida al suo punto di forza, il portiere di origini slovacche Hradecky, numero uno del Bayer Leverkusen.

Probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Bernardeschi. All. Mancini

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Hamalainen. All. Kanerva

