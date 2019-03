Calciomercato Juventus, mossa Benfica per Joao Felix: 120 milioni non bastano più. E Ruben Dias...

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX RUBEN DIAS / L'arrivo di Cristiano Ronaldo e l'asse con il super manager Jorge Mendes ha spalancato le porte ad un nuovo calciomercato per la Juventus che è pronta ad impostare nuovi affari in salsa portoghese. In particolare è il Benfica l'interlocutore più caldo in questo momento per i bianconeri che su tutti valutano due gioielli delle 'Aquile' lusitane: JoaoFelix e Ruben Dias.

Di loro e delle voci di mercato ha parlato il numero uno del club, Luis Felipe, intervistato da 'Tuttosport'.

"È chiaro che il nostro progetto di scommettere sui giovani sta dando i frutti sperati - esordisce Vieira -. Joao Felix? C'è soltanto una cosa sicura: è uno dei migliori talenti prodotti dal calcio portoghese dopo Cristiano Ronaldo. Se Juve o Real pagheranno la clausola da 120 milioni? Dovreste chiederlo a loro... Noi, in questo momento, non siamo interessati a cederlo e preso aumenteremo la cifra della clausola rescissoria. Ruben Dias? Non è né il momento né l'occasione giusta per parlare di queste cose. Si vedrà in futuro... Ha 21 anni e nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo. Avrà una carriera brillante e a me piacerebbe diventasse il nostro capitano nei prossimi anni".

