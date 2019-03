CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO MANOLAS / Seconda solo alla Juventus. La Roma è la squadra con il monte ingaggi più alto dell'intera Serie A, ma ora in casa giallorossa si stanno facendo le opportune valutazioni. I 160 milioni di euro di ingaggio a bilancio saranno ridotti del 20 per cento: la società sta infatti valutando se tutti valgano effettivamente quei soldi. Ecco dunque che il club capitolino sta valutando con attenzione eventuali rinnovi e prolungamenti contrattuali. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI!

Come dunque riporta 'La Gazzetta dello Sport', le riflessioni su ingaggi e rinnovi sono molteplici. Chi riceverà un nuovo accordo sarà sicuramente Nicolò Zaniolo: contratto fino al 2029 e ingaggio che passerà dagli attuali 300 mila euro a 2 milioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Discorso simile per Cengiz: il turco vedrà crescere il proprio guadagno (900 mila euro attuali fino al 2022). Con lui l'unica variabile è una possibile cessione visto l'interesse soprattutto del. Anche perpotrebbe a breve arrivare il rinnovo, ma l'ingaggio sarà spalmato su un accordo di due o tre anni. Lo stesso dicasi per. Persembra invece non esserci fretta, nonostante la clausola da 30 milioni di euro, mentre per cercato ora anche dalla Spagna , la scelta di affidarsi ae la clausola da 36 milioni di euro sanno di addio anticipato. E? Se il fisico dimostrerà di aver superato bene gli infortuni, ci sarà un rinnovo di un altro anno.