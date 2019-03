Calciomercato Milan, Deulofeu spinge per il ritorno. Ma occhio a Everton

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU EVERTON / Il calciomercato Milan mette le ali e continua a lavorare agli esterni offensivi in vista della prossima sessione estiva. Un rinforzo arriverà a prescindere, ma ne serviranno due se Suso o Calhanoglu faranno le valigie e dunque la dirigenza sta sondando il mercato mondiale alla ricerca dei profili migliori.

Il sogno rimane sempredel, destinato a lasciare i francesi e considerato tra i migliori prospetti nel suo ruolo. Attenzione però a Gerardche secondo il 'Corriere dello Sport' sta spingendo per tornare in rossonero ed i contatti tra le parti sono continui e costanti. Il nodo resta ilche anche in estate non sembra orientato a scendere sotto i 30 milioni di euro di valutazione.

Oggi, intanto, emissari rossoneri saranno in Portogallo per assistere a Brasile-Panama e prendere appunti su Everton Sousa, gioiello del Gremio che sta rapidamente guadagnando posizioni nelle gerarchie del mercato del Milan, nonostante una valutazione da 45-50 milioni. Dopo l'affare Paqueta, però, Leonardo vuole replicare e punta ad assicurarsi un altro grande talento brasiliano.

