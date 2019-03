CALCIOMERCATO CAGLIARI BARELLA GIULINI NAPOLI INTER / Tutti pazzi per Nicolò Barella. È lui il centrocampista azzurro più corteggiato a livello internazionale, con tanti top club italiani e non solo che a fine stagione torneranno a bussare con convinzione alle porte del Cagliari che fin qui ha sempre resistito agli assalti e cercherà di farlo ancora. Lo ribadisce il presidente Tommaso Giulini, che intervistato dal 'Corriere dello Sport' racconta: "Il futuro di Barella? Non lo so neppure io, ma credo che sia un giocatore che può crescere ancora molto.

Speriamo che continui a farlo con la nostra maglia. La valutazione la fate voi e vedo che la scrivete spesso sui giornali. 45-50 milioni? Magari anche un pochino di più visto che il prossimo anno è il centenario della sua squadra del cuore".

Giulini, quindi, si sofferma sugli interessamenti di alcuni club in particolare: "Se me lo ha chiesto DeLaurentiis? Questo non lo posso negare. L'interesse del Napoli a gennaio era concreto. Se lo voleva Sarri (al Chelsea, ndr)? Sì. Sull'Inter solo chiacchiere".

