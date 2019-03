CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BERGWIJN / La sosta del campionato che lascia spazio alle nazionali coincide, soprattutto in questo periodo dell'anno, con il momento di lavoro più intenso per gli osservatori ed i dirigenti dei club di tutto il mondo che girano e raccolgono contatti ed informazioni in vista della sessione estiva di calciomercato. Tra le società italiane più attive c'è come al solito l'Inter dopo aver blindato l'arrivo di Godin a parametro zero, ha tra centrocampo e esterno d'attacco le priorità da individuare. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Rakitic e Bergwijn osservati speciali

I due nomi principali sui taccuini degli 007 interisti secondo 'La Gazzetta dello Sport' sono quelli di Ivan Rakitic e Steven Bergwijn.

Sul primo si attende in particolare la mossa del: pochi i dubbi in casa nerazzurra sul croato con cui i contatti sono stati molti e frequenti, bisognerà capire però se la trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2021 sarà definitivamente abbandonata. In quel caso, gli arrivi di Frenkie de Jong (già ufficiale) e Adrien Rabiot (molto probabile) spalancheranno le porte ai nerazzurri che con la qualificazione alla prossima Champions League andrebbero all'assalto. Sul gioiello 21enne del PSV Eindhoven invece l'Inter, come già raccontato da Calciomercato.it, è al lavoro da mesi, in particolare dopo le prestazioni da avversario proprio in Champions League. È lui il primo nome in lista per sostituire il partente Ivan, anche se il PSV Eindhoven non valuta offerte inferiori ai 30 milioni di euro per Bergwijn sul quale è pronto ad inserirsi in maniera decisa pure il Milan . Senza dimenticare la concorrenza di altre big come Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco.