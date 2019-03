CALCIOMERCATO JUVENTUS MARINO ALLEGRI / Capolinea Allegri, sarà Didier Deschamps l'allenatore della Juventus versione 2019/2020.

Parola di Pierpaolo, storico ex direttore sportivo a caccia di una nuova avventura, che in una lunga intervista concessa a 'Tuttosport' tra passato, retroscena e futuro si sofferma anche sulla situazione di casa Juventus sbilanciandosi sul destino della panchina bianconera e non solo. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

"Allegri non resterà alla Juventus, ma per sua scelta - esordisce Marino, che prosegue -. Chi prenderà la Juve? Deschamps" la sentenza. E per Allegri, sempre secondo Marino, sarà duello con Conte per la panchina dell'Inter qualora Spalletti non dovesse centrare il terzo posto in classifica. Altrimenti... "Se l'Inter arriverà terza, Spalletti sarà ancora l'allenatore dell'Inter" dice.

Infine, il suo parere anche sul prossimo futuro di Chiesa, gioiello della Fiorentina corteggiatissimo dai top club di tutta Europa: "Dove giocherà l'anno prossimo? Nella Juve".

