CALCIOMERCATO JUVENTUS SALAH DYBALA / Niente scambio Dybala-Icardi. La Juventus non sembra intenzionata a trattare con l'Inter per il cambio di maglia dei due attaccanti argentini: i bianconeri coltivano, infatti, ancora il sogno Salah.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il club campione d'Italia vorrebbe riportare inl'ex Roma e la carta Dybala - come riporta 'Rai Sport' - potrebbe essere quella giusta per riuscire a convincere il

Per Dybala non vanno scartate le strade che lo portano all'estero: Bayern, Atletico Madrid e Psg sono sulle sue tracce.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui