CALCIOMERCATO NAPOLI ISCO / Attenti al Napoli: nella prossima stagione il club di De Laurentiis potrebbe mettere a segno un colpo importante per rinforzare il suo attacco. Carlo Ancelotti gradirebbe un rinforzo di spessore dal punto di vista tecnico e d'immagine: vuole una 'stella' in grado di dare alla squadra una nuova spinta emotiva e i nomi sulla sua lista fanno già sognare i tifosi. Tra il dire e il fare, però, la distanza è enorme: i partenopei potrebbero finanziare una grande operazione con una cessione importante (Mertens, Allan o Koulibaly), ma mettere a segno colpi di grande livello non è mai semplice.

Tra i nomi che circolano per i partenopei c'è quello di Isco: Carletto adora il talento di Arroyo de la Miel e, ovviamente, lo accoglierebbe a braccia aperte all'ombra del Vesuvio.

Lo spagnolo, con la gestione, era diventato un corpo estraneo nello spogliatoio del Real Madrid, ma il ritorno diha cambiato le carte in tavola. Il francese lo ha rilanciato subito dal primo minuto contro il Celta Vigo e la sua risposta è stata eloquente, andando subito a segno.

L'ottimo rapporto con Zizou allontana, almeno per il momento, l'ipotesi addio: il trequartista iberico ora intende rispettare il suo contratto con il Madrid, in scadenza nel 2022, e tornare protagonista in blanco dopo una stagione da dimenticare. Per il Napoli la trattativa è a dir poco,complicatissima: per convincerlo, dovrebbe migliorargli considerevolmente l'ingaggio da 7 milioni netti che gli garantiscono a Concha Espina e, soprattutto, riuscire a strappare uno sconto a Florentino Perez sul cartellino. A Madrid reputarono addirittura offensiva l'ipotesi di privarsi di Isco, un 26enne, per "appena" 70 milioni...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui