QUALIFICAZIONE EURO 2020 / Tutto facile per la Francia, che inizia la sua avventura nelle Qualificazioni ad Euro 2020, con un poker: Griezmann, Varane, Giroud e Mbappe hanno piegato la Moldavia. Successo anche della Turchia, che in Albania si impone anche grazie ad un bellissimo gol di Calhanoglu. Nessun problema per l'Inghilterra (5-0 contro la Repubblica Ceca) e per l'Islanda (2-0 ad Andorra). Solo 0-0, infine, per il Portogallo di CristianoRonaldo, stoppato dall'Ucraina di Sheva.

Ecco tutti i risultati della serata:

Gruppo A

Inghilterra-Rep.Ceca 5-0

Bulgaria-Montenegro 1-1

Classifica: Inghilterra 3, Montenegro e Bulgaria 1, Kosovo 0, Rep.Ceca 0

Gruppo B

Lussemburgo-Lituania 2-1

Portogallo-Ucraina 0-0

Classifica: Lussemburgo 3, Ucraina e Portogallo 1, Serbia 0, Lituania 0

Gruppo H

Albania-Turchia 0-2

Andorra-Islanda 0-2

Moldavia-Francia 1-4

Classifica: Francia, Turchia e Islanda 3, Albania 0, Andorra 0, Moldavia 0

