BALE MAICON KARIUS / Gareth Bale senza pietà: l'attaccante del Real Madrid, in un'intervista ai microfoni di BT Sports, ha ricordato due serate fondamentali della sua carriera, con la maglia di Tottenham e dei blancos.

Il 2 novembre 2010, il gallese distrussedurante un match di Champions con l'Inter al White Hart Line, mostrando al mondo intero il suo talento; l'anno scorso, invece, firmò una doppietta in finale di Champions battendo il Liverpool con una rovesciata e grazie a una delle papere della notte orribile di

Il gallese ha commentato con distacco la disavventura dei colleghi: "Sicuramente loro due non proverebbero pena nei miei confronti a parti invertite. Karius è stato sfortunato, ma non avrebbe potuto parare il mio primo gol in ogni caso". Bale, inoltre, ha parlato della sua relazione con l'ex compagno Cristiano Ronaldo: "Un giocatore incredibile, mi sono divertito tantissimo giocando con lui e i media hanno esagerato parlando di problemi tra noi mai esistiti".

