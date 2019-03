JUVENTUS WOMEN FIORENTINA / Sta riscuotendo grande successo l'iniziativa della Juventus di far disputare il match scudetto del campionato femminile contro la Fiorentina all''Allianz Stadium'.

Ad oggi sono stati staccati ben(record a livello donne in Italia) per l'incontro in programma domenica pomeriggio alle ore 15, con gli ultimi tagliandi a titolo gratuito che saranno disponibili fino a domani mattina alle 12 sul sito 'TicketOne'.

Non è da escludere che nelle prossime ore si tocchi quota 40 mila per una cornice quindi da tutto esaurito allo 'Stadium', in risposta agli oltre 60 mila spettatori (primato mondiale) che domenica scorsa hanno assistito al 'Wanda Metropolitano' alla sfida del campionato femminile in Spagna tra Atletico Madrid e Barcellona. La Juventus campione in carica, a tre giornate dal termine del torneo di Serie A, è in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Fiorentina.

