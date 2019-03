CALCIOMERCATO MILAN SILVA ANDRE SILVA / Una seconda parte di stagione complicata per André Silva. L'attaccante portoghese, dopo un inizio davvero scoppiettante con la maglia del Siviglia, sta vivendo un momento di difficoltà. Il riscatto da parte del club andaluso per circa 35 milioni di euro non è così scontato come poteva sembrare qualche mese fa. Il centravanti potrebbe così far ritorno al Milan anche se le squadre che lo vogliono non mancano.

Nonostante il momento non facile, André Silva non ha perso la maglia da titolare con il. Nel match di qualificazione contro l'Ucraina è stato schierato al fianco die Bernardo Silva.

L'attaccante rossonero mantiene così quell'appeal internazionale, che potrebbe permettere al Milan di venderlo a cifre importanti. Se il Siviglia non dovesse riscattarlo, André Silva potrebbe comunque vivere una nuova avventura lontano dai rossoneri: sulle sue tracce c'è sempre il Barcellona ma occhio alle squadre che hanno ottimi rapporti con l'agente Mendes come Juventus, Valencia, Wolves e Monaco

