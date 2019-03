GRAVINA SERIE A CINA / Una gara di Serie A in Cina: come già accaduto con Liga spagnola e Stati Uniti, l'ipotesi di esportare un match del calcio europeo all'estero torna ad essere d'attualità.

Domenica, un vertice tra esponenti del governo cinese, FIGC e Lega Serie A potrebbe gettare le basi per un accordo storico, ma il numero uno della federazione frena ai microfoni di 'Rai Sport': "Serie A in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano - ha detto - Si tratta di un progetto ampio, noi vogliamo andare in Cina e loro venire da noi, l'eventuale accordo riguarda la competizione e la preparazione”.

Gravina ha spiegato gli obiettivi del possibile accordo che si negozierà domenica: "Avremo un incontro e stileremo una lettera di intenti che riguarda diverse aree. Vogliamo formare i loro allenatori e i loro giocatori e collaboreremo anche nella formazione degli arbitri".

