p>INTER ZHANG / Quella di oggi è stata una giornata importante in casa: mentre Mauroad Appiano era alle prese con il suo secondo allenamento insieme al resto della truppa di come immortalato da Calciomercato.it, Zhang Jindong, patron nerazzurro, ha incontrato presso l'Hotel Hilton di Roma Beppe Marotta, Alessandro Antonello e il figlio Steven per fare il punto sul presente e sul futuro dell'Inter. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come riportato da 'Sky Sport', il numero uno di Suning ha tranquillizzato i vertici della dirigenza nerazzurra mostrandosi molto soddisfatto del lavoro fatto sin qui in campionato. Si è parlato molto anche di San Siro,della nuova sede societaria e della ristrutturazione della Pinetina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui