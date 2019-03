CALCIOMERCATO MILAN EVERTON / Giovane, brasiliano e dotato di grande tecnica: tre caratteristiche lo rendono il profilo ideale per il Milan targato Leonardo. Si tratta di Everton Sousa Soares, 23 anni, attaccante del Gremio che è finito nel mirino della società rossonera.

Il responsabile dell'area tecnica lo ha messo nel mirino da un po' ed è pronto a trattare con il club di appartenenza per strappare uno scontro. Per Everton, che ha nel contratto una clausola da 80 milioni di euro, si parla di una possibile valutazione di 40 milioni. Cifra che da Milano proveranno a far scendere ancora, ben sapendo che si dovrà tenere in considerazione anche la percentuale del 10% destinata al Fortaleza, club dove il calciatore è cresciuto.

