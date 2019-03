INTER ZHANG MAROTTA / Vertice in casa Inter oggi a Roma: in occasione dell'arrivo in Italia del presidente di Suning Zhang Jindong nella Capitale si è tenuto un incontro tra il proprietario e i dirigenti del club nerazzurro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Zhang sr ha incontrato, insieme al figlio e presidente dell'Inter Stevan Zhang, i due amministratori delegati della società, Beppeper l'area sport e Alessandroper la divisione corporate. Per il presidente di Suning si è trattato il ritorno in Italia dopo due anni di assenza.