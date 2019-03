p>CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK MERTENS / Martin, membro dell’entourage di Marek, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Marte' durante trasmissione “Si gonfia la rete', per fare il punto sul primo mese in Cina del centrocampista slovacco. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole: ''Tutto procede molto bene. A Marek però manca Napoli, sente alcuni ex suoi compagni e segue la sua ex squadra, ma la vita va avanti. Alcuni amici napoletani verranno anche in Cina. Mertens al Dalian? Hamsik sente Dries, ma non conosco le intenzioni del belga e con grande onestà, non l’ho chiesto neanche a Marek”.

