MILAN PAQUETA / Prima l'approdo a gennaio nel Milan, poi la numero 10 del Brasile.

Lucas, centrocampista rossonero, sta raccogliendo negli ultimi mesi il frutto del suo talento e delle sue prestazioni che hanno contribuito in maniera importante a rilanciare le ambizioni della squadra di Gennaroin campionato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Paquetà, convocato da Tite per le amichevoli contro Panama e Repubblica Ceca, è stato designato per indossare la numero 10 del Brasile, indossata negli ultimi anni dai più grandi campioni del calcio. Il rossonero però non sente il peso dell'investitura: ''Questa maglia l'hanno portata sulle spalle giocatori del calibro di Pelé, Zico, Ronaldinho e tanti altri campioni. Io ho questa grande opporturnità e spero di dare il meglio per non deludere le aspettative, di sicuro poi la metterò in un quadro, sarà una maglia da incorniciare e da mostrare alla famiglia e a chi mi sta vicino, sarà una storia da raccontare.Se sei in nazionale non è solo la 10 ad avere il suo peso, ma tutte perché sulle nostre maglie ci sono cinque stelle. Il Milan? Questo traguardo è anche merito anche suo. Arrivo qui al 100% della condizione e con una gran voglia di giocare

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui