CALCIOMERCATO BARCELLONA COUTINHO / Poco più di un anno fa, la dirigenza del Barcellona strappava Philippe Coutinho al Liverpool per la cifra clamorosa di 120 milioni di euro.15 mesi dopo, l'avventura con la maglia blaugrana pare essere già giunta al capolinea.

L'ex giocatore dell'è partito bene, ma è da quattro mesi che le prestazioni sono deludenti e tutto fa pensare che al Barcellona non ci sia più spazio per lui nel futuro. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come confermato dal quotidiano spagnolo 'Marca', la dirigenza del Barcellona è disposta a vendere il giocatore durante la prossima estate ma venderlo non sarà semplice. Pochissimi club sono in grado di pagare il trasferimento e arrivare a determinate cifre visto che i bluagrana non sono intenzionati al momento a considerare offerte inferiori a 100 milioni di euro. Alla finestra c'è la Juventus, ma attenzione al Manchester United, all'Arsenal e al Psg dell'amico Neymar.

