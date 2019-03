ROMA FLORENZI / Arrivederci alla Nazionale e probabilmente niente Napoli: l'infortunio subito da Alessandro Florenzi in Nazionale potrebbe tener fuori il calciatore anche alla ripresa del campionato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Queste le sensazioni in attesa di esami più approfonditi per il risentimento al polpaccio avvertito dall'esterno dellaha abbandonato l'allenamento di ieri a Coverciano per un fastidio fisico: un infortunio che gli ha impedito di partecipare ai due impegni contro Finlandia e Liechtenstein (sabato e martedì) e che quasi sicuramente lo costringerà a dare forfait anche in vista della sfida di campionato contro il Napoli.