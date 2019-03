p>CALCIOMERCATO REAL MADRID MBAPPE / Florentinoha in canna un colpo da novanta in vista della prossima finestra estiva di mercato per rilanciare definitivamente le ambizioni del: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', il profilo in cima alla lista dei desideri di Zinedineè Kylian, stella dele della Nazionale francese. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Operazione che sembra tutt'altro che impossibile: in primis perché il club francese ha bisogno di coprire un buco da 150 milioni, ma anche il giocatore vorrebbe cambiare aria dopo la multa inflitta dalla dirigenza del PSG che non è stata gradita dal campione del mondo.Il Real Madrid inoltre è un sogno coltivato sin da bambino da Mbappè, quel trampolino perfetto per ambire concretamente alla conquista del Pallone d'Oro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui