CALCIOMERCATO INTER IBRAHIMOGLU

Secondo quanto riportato dal portale tedesco 'fussballtransfers.com', Beppe Marotta avrebbe messo gli occhi su Melih Ibrahimoglu, centrocampista austriaco classe 2000 in forza al Rapid Vienna, squadra che ha incrociato proprio i nerazzurri nei sedicesimi di finale di Europa League. 17 presenze, 5 gol e 9 assist collezionati con la formazione B del Rapid Vienna: in patria lo paragonano già a Mesut Ozil. La dirigienza nerazzurra deve fronteggiare la forte concorrenza del Werder Brema: confermata così l'esclusiva di Inter Live sull'interesse dell'Inter per Melih Ibrahimoglu.

